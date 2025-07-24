У Тернополі тривають заходи в межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України»

У рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», ініційованого Міністерством молоді та спорту України, в Тернополі впродовж липня-вересня 2025 року заплановано проведення низки фізкультурно-оздоровчих активностей.

Мета проєкту – популяризація активного способу життя, залучення мешканців громади до регулярної рухової активності та створення комфортних умов для занять спортом на відкритому повітрі.

Впродовж літа тернополяни зможуть долучитися до заходів у межах кількох тематичних ініціатив:

«Активні парки – шлях до перемоги» – щовихідних з 15.00 до 19.00 год на центральній алеї парку «Сопільче»

«Активні парки – Нестримні» – щотижневі відкриті тренування, майстер-класи з фітнесу, йоги та функціональних тренувань для військових, родин військових тощо;

«Активні парки – Бігова Україна» – ранкові та вечірні пробіжки у парках міста, розминки з тренерами та мотиваційні зустрічі з легкоатлетами;

«Активні парки – Забіг Тернопільщина» – 16 серпня 2025 року на набережній Тернопільського ставу відбудеться масовий забіг, до участі в якому запрошуються усі охочі.

Детальна інформація про заходи та реєстрація на них розміщена на сторінці «Активні парки» за посиланням.

Запрошуємо мешканців та гостей міста активно долучатися до заходів, слідкувати за анонсами на офіційних ресурсах і провести літо активно, разом із проєктом «Активні парки – локації здорової України»!

Разом до здорової нації!