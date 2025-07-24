Розпочалося облаштування безбар’єрного простору поблизу зупинки «Готель «Галичина»

У Тернополі стартували роботи з облаштування безбар’єрного простору поблизу зупинки «Готель «Галичина». Дану ділянку оновлюють у рамках одного з найбільших безбар’єрних маршрутів міста, протяжністю близько чотирьох кілометрів.

Він є частиною національного проєкту «Рух без бар’єрів», ініційованого першою леді України Оленою Зеленською. Маршрут з’єднає міську лікарню №3 на вулиці Волинській з центральною частиною міста, зробивши цей простір зручним і доступним для всіх.

Наразі на даній ділянці триває поточний ремонт тротуару. Тут також буде понижено бордюри, встановлено тактильну плитку і перенесено пішохідний перехід. Цей відрізок маршруту з’єднає пішо- та велодоріжку на вулиці Івана Мазепи з уже оновленими тротуарами на Набережній Тернопільського ставу.

У планах – продовження робіт з облаштування безбар’єрного маршруту в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зокрема, на вулицях Михайла Грушевського та Листопадова. Відповідно до урядової постанови, місто очікує залучення співфінансування з обласного та державного бюджетів для завершення всього проєкту

Довідка. Проєкт «Рух без бар’єрів» – флагманська ініціатива Міністерства розвитку громад та територій України, що реалізується у межах програми першої леді Олени Зеленської. Він охоплює 15 пілотних громад, серед яких – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером виступає громадська організація «Безбар’єрність».