Прокуратура Тернопільщини запобігла нецільовому використанню понад 243 млн грн з бюджету

Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву Бережанської окружної прокуратури в інтересах держави до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсною угоди, якою безпідставно продовжено строк дії Договору про ремонт доріг за відсутності належного фінансування з Державного бюджету України.

Таким чином припинено дію договору, укладеного ще у 2021 році, та попереджено нецільове та неефективне витрачання бюджетних коштів у розмірі 243, 9 млн гривень.

Прокурори встановили порушення інтересів держави при проведенні процедури закупівлі стосовно поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення у Тернопільській. Йшлося про взяття розпорядником бюджетних коштів фінансових зобов’язань за відсутності відповідних бюджетних асигнувань.