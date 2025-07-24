Колишній правоохоронець підозрюється у вимаганні та отриманні 12 000 доларів США за вплив на посадовців ТЦК та СП і лікарів

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури колишньому правоохоронцеві повідомили про підозру у впливі на прийняття рішення особою , уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-КК України).

За даними слідства, ексміліціонер, знаючи, що його знайомий перебуває у розшуку, запропонував свою допомогу у знятті з розшуку у системі «Оберіг» через вплив на посадових осіб ТЦК та СП. Володіючи інформацією про стан здоров’я військовозобов’язаного, він пообіцяв посприяти і у виготовленні документів про встановлення інвалідності. Свої послуги чоловік оцінив у 12 000 доларів США.

Правоохоронці затримали його після одержання коштів.

Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу, оперативників контррозвідки СБУ, Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.