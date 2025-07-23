У Тернополі виділили ще 330 тисяч гривень постраждалим під час російської атаки

У Тернополі мешканці, чиє житло зазнано пошкоджень внаслідок ракетних і БПЛА атак 25 травня та 6 червня 2025 року, зможуть отримати одноразову грошову допомогу з резервного фонду бюджету громади. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Загалом фінансову підтримку отримають 32 власники пошкодженого житла. Загальна сума допомоги становить 330 тисяч гривень. Розмір виплат залежить від ступеня пошкодження й складає 5 000, 10 000 або 20 000 гривень.

Допомогу призначено мешканцям будинків, розташованих за адресами:

вул. Якима Яреми, 8, 9, 9а, 12, 16;

вул. Текстильна, 24а, 24г, 24е, 30а, 34а, 38;

вул. Лозовецька, 44, 98;

вул. Героїв Чорнобиля, 3;

вул. Леся Курбаса, 5, 6;

вул. Юрія Іллєнка, 3а, 3в;

вул. Володимира Великого, 7, 17;

вул. Київська, 6;

вул. Микулинецька, 12а, 31а, 43, 59, 64, 78;

вул. Микулинецька-бічна, 2, 2а, 2/16, 2/18, 2/19, 2/23, 2/28, 2/30, 2/35, 4, 6, 8, 10, 12б, 19;

вул. Молодіжна, 5, 8, 12, 18, 20.