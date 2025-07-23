Тернопільська міська рада передасть шість квадрокоптерів DJI Mavic для потреб військових

Тернопіль продовжує підтримувати Збройні Сили України, надаючи необхідне технічне забезпечення для ефективного виконання бойових завдань.

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було ухвалено рішення про передачу на баланс двох військових частин розвідувального обладнання на загальну суму 494 109 гривень.

Зокрема, військові отримають:

три квадрокоптери DJI Mavic 3 на суму 247 860 гривень;

три квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro на суму 246 249 гривень.

Ці сучасні безпілотники будуть використовуватись для аеророзвідки, виявлення позицій ворога, коригування артилерійського вогню, а також для моніторингу ситуації на передовій. Квадрокоптери є незамінним інструментом для підвищення ефективності бойових операцій та збереження життя українських захисників.