Тернопільщина: понад 69 млн грн штрафів за обіг алкоголю, тютюну та пального із порушеннями

Виробництво і торгівля алкоголем, тютюном та пальним – це не лише прибуткові галузі, а й сфери, де держава зобов’язана гарантувати прозорість, справедливу конкуренцію та безпеку споживачів. Саме з цією метою Головне управління ДПС у Тернопільській області у першому півріччі цього року активно здійснювало контрольно-перевірочну роботу, результати якої чітко окреслюють ситуацію на ринку.

Протягом січня-червня фахівці ДПС Тернопільщини провели 211 перевірок суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею алкоголем, тютюновими виробами та пальним. За їх результатами донараховано понад 69 мільйонів гривень штрафних санкцій.

Серед 209 виявлених порушень – факти торгівлі без ліцензій, продаж товарів без акцизних марок, невикористання реєстраторів розрахункових операцій, маніпуляції з цінами тощо. Це свідчить про те, що ризики для споживача залишаються, а тіньова економіка не втрачає інтересу до сфери, де обіг коштів – мільярдний.

Особливо насторожує виявлення фактів торгівлі алкоголем та тютюном без належного маркування акцизними марками – це не лише грубе порушення закону, а й потенційна загроза здоров’ю покупців.

Системна робота податківців у цьому напрямі не обмежується лише перевірками. 582 ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном були анульовані, і лише частина з них – за заявами самих підприємців. У багатьох випадках підставою стали саме виявлені під час перевірок порушення: зберігання необлікованого товару, продаж продукції без акцизів, несплата обов’язкових платежів.

Податкова служба продовжує тримати фокус на ризикових напрямах, використовуючи сучасні інструменти аналітики. Адже ефективний контроль – це не лише про виявлення порушень, а й про створення культури добровільного дотримання законодавства.