Оперативники розшукують зловмисника, причетного до крадіжки велосипеда

У літній період до поліції Тернопільщини дедалі частіше надходять звернення громадян щодо крадіжок велосипедів. Останній випадок зафіксовано в Тернополі – з під’їзду багатоповерхівки зник дитячий двоколісник вартістю 6 000 гривень.

Працівники поліції закликають мешканців області бути уважними та вживати всіх можливих заходів для збереження свого майна. Крадії діють швидко, непомітно і найчастіше обирають ті велосипеди, які не обладнані захисними засобами або залишені у легкодоступних місцях.

Не залишайте двоколісник без нагляду навіть на короткий час.

Використовуйте надійні замки та пристрої для фіксації. Кріпіть велосипед до нерухомих предметів, таких як велостійки чи металеві огорожі.

Зберігайте велосипед у безпечному місці – у квартирі, гаражі чи іншому сховищі. Ні в якому разі не залишайте його у під’їзді, на сходових клітках чи в загальних коморах.

Нанесіть індивідуальне маркування або сфотографуйте велосипед, зокрема серійний номер, колір, особливі ознаки. Це допоможе пришвидшити процес ідентифікації у разі його викрадення.

У разі крадіжки негайно звертайтесь до поліції за номером 102.

Пам’ятайте: ваша уважність і обачність – перший крок до безпеки вашого майна!