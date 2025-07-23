9 загиблих з початку купального сезону: рятувальники Тернопільщини закликають до обережності на воді

З початку купального сезону на водоймах Тернопільщини загинуло 9 осіб. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до громадян із проханням суворо дотримуватися правил безпеки, щоб відпочинок не перетворився на трагедію.

Аналіз трагічних випадків свідчить, що основною причиною загибелі є банальна людська недбалість: ігнорування елементарних правил, переоцінка власних сил, купання у нетверезому стані та, найстрашніше, залишення дітей без нагляду.

Щоб відпочинок біля води не перетворився на трагедію, запам’ятайте ці життєво важливі правила:

1. Купайтеся лише у спеціально відведених місцях. Обирайте облаштовані пляжі, де є рятувальні пости. Уникайте неперевірених водойм з невідомим дном та сильною течією.

2. Ніколи не залишайте дітей без нагляду біля води. Навіть на мілині дитина може оступитися та опинитися в небезпеці. Контролюйте їхні ігри та не дозволяйте заходити у воду самим.

3. Категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння. Алкоголь притуплює реакцію, порушує координацію та здатність адекватно оцінювати небезпеку.

4. Не пірнайте у невідомих місцях. На дні можуть бути небезпечні предмети: каміння, уламки скла, металеві конструкції, які можуть призвести до важких травм.

5. Не переоцінюйте свої сили. Не запливайте далеко від берега та не намагайтеся перепливати водойми наодинці. Якщо відчули втому, відпочиньте на спині, підтримуючи себе на плаву легкими рухами кінцівок.

Рятувальники можуть прийти на допомогу, але найкращий порятунок — це ваша власна обачність. Ціна однієї помилки на воді може бути надто високою. Бережіть себе та своїх близьких.