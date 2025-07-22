Жителька Тернопільського району втратила 60 тисяч гривень, купуючи криптовалюту

Поліцейські встановлюють обставини злочину жертвою якого стала жителька Тернопільського району. Жінка намагалася вигідно придбати цифрову валюту, натомість втратила 60 тисяч гривень.

Як пояснила заявниця, у месенджері Telegram натрапила на невідому особу, котра запропонувала їй послуги з придбання на біржі криптовалюти. Жінка спокусилася на привабливу ціну і перерахувала на вказані невідомою собою банківські карти 60 тисяч гривень. Щойно гроші були зняті з рахунку, посередниця перестала відповідати на повідомлення тернополянки і взагалі зникла з мережі.

Поліцейські застерігають : у месенджерах шахраї створюють фальшиві групи або канали, видаючи себе за відомих людей або легітимні крипто-проєкти. Тут вони рекламують підроблені акції та інвестиційні можливості, вимагаючи переведення коштів, які вони потім крадуть. Вони також можуть використовувати стратегію маніпулятивного підвищення курсу, а потім залишають жертв із токенами, що майже не мають вартості.

У разі, якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0(800) 50-51-70.