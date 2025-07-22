У Тернополі молодик прокатив пасажира на капоті: поліція виписала штраф

Відео з поїздкою хлопця на капоті Dacia в Тернополі облетіло мережу. Поліція встановила учасників небезпечних розваг.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

Як зазначили правоохоронці, трюк не був частиною зйомок фільму — все сталося насправді, й відповідне відео швидко набуло розголосу. Поліція встановила авто та водія.

За кермом перебував 22-річний місцевий житель, який визнав свою провину, назвавши вчинок “дурнуватою ідеєю”.

Патрульні винесли йому постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП — порушення правил перевезення пасажирів.

