У господарстві жителя Чорткова поліцейські виявили посів конопель

За незаконне вирощування нарковмісних рослин фігуранту загрожує кримінальна відповідальність.

Співробітники Чортківського районного управління поліції отримали інформацію про те, що житель райцентру вирощує заборонені рослини. Під час санкціонованого обшуку на присадибній ділянці його господарства правоохоронці виявили майже 70 рослин конопель. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що за вирощування від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 рослин конопель передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Покарання — штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років. За посів понад 500 рослин маку або понад 50 рослин конопель встановлена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.