Тернопільська міська рада передала для 105-ї бригади ТРО обладнання супутникового звʼязку (Starlink mini)

Днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову партію обладнання для військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони, що виконують завдання з оборони та захисту країни.

Зокрема, було передано 10 комплектів обладнання супутникового зв’язку Starlink Mini на загальну суму 138 100 грн. Це обладнання дозволить нашим захисникам залишатися на зв’язку в умовах відсутності мобільного покриття, ефективно координувати дії підрозділів та оперативно реагувати на зміни в обстановці на передовій.

Відповідне обладнання Тернопільська міська рада закупила на звернення військової частини в рамках програми «Обороноздатність».