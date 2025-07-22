Тернопільська міська рада оголосила закупівлю системи радіоелектронної боротьби для військових

Тернопіль продовжує активно підтримувати Збройні Сили України, системно оголошуючи закупівлі необхідного обладнання для військових.

Цими днями розпочалась процедура закупівлі засобу радіоелектронної боротьби CONTRA-DRONE (9 ULTRA) або еквіваленту. Вартість закупівлі становить 391 500 грн.

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) – це технології, які створюють перешкоди для радіозв’язку між оператором та усім радіоелектронним обладнанням противника, включаючи безпілотні літальні апарати, системи протиповітряної оборони та артилерію