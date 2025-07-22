Поліцейські перевіряють обставини дорожньо-транспортної пригоди у якій потерпіли мати та дитина

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну лікарню бригадою екстреної медичної допомоги доправлено п’ятирічну дівчинку з тілесними ушкодженнями.

Як з’ясувалося, напередодні дитина та її мати потрапили в дорожньо-транспортну пригоду на вулиці в місті Монастириська. На них скоїв наїзд водій автомобіля Део Ланос – 50-річний житель одного з сіл місцевої громади. Наразі обоє потерпілих перебувають в медичних закладах з незначними тілесними ушкодженнями.

Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП.