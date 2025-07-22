Одна помилка на дорозі – четверо травмованих: на Тернопільщині неповнолітній водій спровокував ДТП

Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернополя та області 21 липня. До медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапило п’ятеро людей. Основна причина нещасть – порушення правил дорожнього руху.

Четверо потерпілих серед яких двоє неповнолітніх – наслідки автотрощі на Лановеччині. Після опівночі у селищі Вишнівець на перехресті доріг не розминулися автомобілі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що неповнолітній житель Кременецького району, керуючи автомобілем Ваз 2106, при виїзді з другорядної дороги на головну допустив зіткнення з Газ 3302.

У результаті удару до лікарні госпіталізували чотирьох осіб: водія та 16-річну пасажирку з ВАЗу, а також кермувальника й пасажира з іншого транспортного засобу. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автотрощу з травмованими зареєстрували слідчі Тернопільського райуправління поліції в обласному центрі близько 13:00. На вулиці Довженка водійка автомобіля Ford Escape, здійснюючи маневр повороту, допустила зіткнення із мотоциклом Lifan LF150-2E. До медзакладу бригада швидкої доправила пасажирку з мототранспорту – тернополянку 2006 року народження. Після надання меддопомоги потерпілу відпустили за місцем проживання.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з’ясовують працівники поліції.