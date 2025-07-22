Міський голова Тернополя Сергій Надал передав волонтерам матеріал для виготовлення маскувальних сіток

Тернопіль продовжує бути надійним тилом для українських військових, активно підтримуючи їх у цей складний час. Однією з важливих справ, до якої долучаються жителі міста, є виготовлення маскувальних сіток. На вулиці Торговиці місцеві волонтери працюють над плетінням сіток, що використовуються для маскування техніки та військових позицій. Ці сітки допомагають забезпечити захист українських воїнів на передовій, роблячи їх менш помітними для ворога.

Міський голова Сергій Надал зустрівся з волонтерами та передав два рулони флізеліну, який необхідний для виготовлення маскувальних сіток. Під час зустрічі він подякував волонтерам за їхню невтомну працю та зазначив, що завдяки зусиллям тернополян кілька батальйонів ЗСУ отримують необхідний захист на передовій.

Волонтери запрошують усіх небайдужих тернополян долучитися до цієї важливої справи. Кожен може зробити свій внесок у захист Батьківщини, допомагаючи виготовляти маскувальні сітки та підтримувати наших захисників.