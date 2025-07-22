Екстрадованого з Республіки Польща жителя Тернопільщини взято під варту

Тернопільський міськрайонний суд задоволив клопотання слідчого СУ ГУНП в області, погоджене з прокурором обласної прокуратури, про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою екстрадованого з Польщі жителя Бучача, підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27- ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваний створив транспортне підприємство для переправлення за кордон «ухилянтів» в одному із районних центрів Тернопільщини, зареєструвавши на підставну особу транспортне підприємство та отримав ліцензію для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів.

Чоловік разом зі спільниками за 6-7 тисяч доларів США упродовж 2022- 2023 років переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон України, реєструвавши їх у системі «Шлях» як водіїв підприємства. Деякі з переправлених «водіїв» навіть не мали водійського посвідчення.

Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину він сам утік за кордон, але був затриманий у аеропорту Польщі та екстрадований в Україну.