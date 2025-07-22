Двоє жителів Тернопільського району стали жертвами шахрайств, пов’язаних з виплатами допомоги

До співробітників поліції звернулися двоє потерпілих – мешканці Бережанської та Зборівської громад. Обоє розраховували отримати допомогу від міжнародної організації. Як наслідок, втратили власні кошти.

Зі слів заявників, інформація про виплати їм надійшла від невідомої особи в приватні повідомлення. Перейшовши за посиланнями, потерпілі ввели банківські реквізити: номери рахунків та карток а також паролі. Майже одразу з їхніх карток зникли гроші. Один потерпілий втратив майже 60 тисяч гривень, інший – майже 50 000.

За обидвома фактами шахрайств розпочато кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре звертаються до жителі області бути уважними. Вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. Не довіряйте оголошенням в соцмережах та месенджерах. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

У випадку підозри вчинення щодо вас шахрайських дій телефонуйте на лінію 102.