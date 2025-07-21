Жінку, яка біля Бережан облила й підпалила суперницю, взяли під варту

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жительці міста Бережани. Її підозрюють у замаху на умисне вбивство за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, трагедія трапилась 16 липня 2025 року. За попередніми даними слідства, 53-річна жінка, ймовірно через ревнощі, облила бензином свою знайому – жительку одного із сіл Бережанського району. Інцидент стався поблизу села Посухів.

Паливо миттєво зайнялося, внаслідок чого потерпіла отримала понад 80% опіків тіла. Медики боролися за її життя, однак згодом жінка померла у лікарні.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Слідчого управління ГУ Нацполіції в Тернопільській області. Правоохоронці з’ясовують усі деталі трагедії, мотиви та обставини, що передували злочину.

Інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п’ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури закликає утриматися від поширення неперевіреної інформації до завершення слідства.