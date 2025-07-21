У Тернополі ветерани російсько-української війни розпочали тренування зі стрільби з лука

Ветерани російсько-української війни у Тернополі почали займатися олімпійським видом спорту – стрільбою з лука. Багато з них вперше взяли до рук лук під час майстер-класів з адаптивних видів спорту, які відбулися 21 червня у парку ім. Тараса Шевченка в рамках Олімпійського дня – 2025 «Передай вогонь Перемоги», який організовував Тернопільський міський центр фізичного здоров’я.

Стрільба з лука – це не тільки спорт, а й мистецтво, що вимагає влучності, терпіння та концентрації. Тренування включають освоєння техніки стрільби (правильна постава, натягування лука, прицілювання, випуск стріли), фізичну підготовку (розвиток сили рук, плечей та спини), психологічний тренінг (концентрація, впевненість у собі), тактику стрільби та дотримання правил безпеки. Цей вид спорту допомагає розвивати увагу, терпіння, підвищувати самооцінку та зміцнювати м’язи верхньої частини тіла.

Довідка: спортсмени зі стрільби з лука представляли Україну на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Стрільба з олімпійського лука входить до програми «Ігор Нескорених», у яких беруть участь військові та ветерани, в тому числі з інвалідністю. Цей вид спорту популярний у світі й в Україні.