Тисячі вірян з усієї України зібралися в Зарваниці на прощу за мир

У Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася Всеукраїнська патріарша проща за мир, Україну та родину, яка зібрала тисячі паломників з усіх куточків країни та з-за кордону.

Цьогорічна проща мала особливий формат, адже відбулася в ювілейний Рік надії, який Папа Римський Франциск оголосив під гаслом «Паломники надії». Серед вірян були як ті, хто прибув до святині пішки та автотранспортом, так і невелика група паломників, що дісталася з Польщі на велосипедах.

Звертаючись до прочан під час проповіді, Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав наголосив на значенні події. «Надія не засоромить. У тій надії ми сьогодні сюди прийшли… Ця проща, яку ми називаємо загальнонаціональною, є особливим моментом сили, тому що ми разом і єднаємось», — зазначив він.

Проща в Зарваниці стала ще одним підтвердженням єдності та непохитності українського народу у прагненні до миру.