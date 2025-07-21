Сергій Надал передав три системи РЕБ «Говерла 12.50» для бійців 45-ї ОАБр ім. Мирона Тарнавського

Днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав три системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Говерла 12.50» для військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Загальна вартість обладнання склала 690 729 грн.

Передача є частиною системної роботи Тернопільської міської ради з підтримки українських військових частин і підрозділів, які виконують бойові завдання на фронті та здійснюються відповідно до запитів від командирів військових частин, з урахуванням їхніх актуальних потреб.

«Системи РЕБ – це ще один елемент захисту для наших захисників. Маю за честь передати ці засоби бійцям 45-ї окремої бригади. Сподіваюся, вони допоможуть зберегти життя та здоров’я наших хлопців і сприятимуть ефективнішому знищенню окупантів. Дякую всім, хто долучається до допомоги українській армії. І окрема подяка нашим захисникам за мужність і відвагу», – зазначив Сергій Надал.

Представники бригади подякували громаді Тернополя за підтримку та допомогу.