На Тернопільщині у лікарні вибухнула граната

У Тернопільській області в медзакладі здетонувала навчальна граната

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про надзвичайну подію на спецлінію поліції повідомили лікарі однієї із фізіотерапевтичних лікарень Тернопільської області.

За даними правоохоронців, до інциденту причетний житель Київської області, 1995 року народження, який лікується у даному закладі. Чоловік мав при собі навчальну страйкбольну гранату. Через власну необережність він висмикнув чеку з пристрою і той здетонував.

На щастя, обійшлося без жертв і травмованих.