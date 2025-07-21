На Тернопільщині поранені військовослужбовці та поліцейські відвідали Вишнівецький палац

У рамках соціокультурної реабілітації поранені військовослужбовці та поліцейські, які нині проходять лікування та відновлення у ДУ “ТМО МВС України по Тернопільській області”, здійснили пізнавальну поїздку до Вишнівецького палацу.

Вишнівецький палац — один із найвизначніших архітектурних та історичних об’єктів Тернопільщини. Цей палацово-парковий комплекс, який має більш ніж трьохсотлітню історію, став місцем духовного перепочинку, натхнення та культурного збагачення для поранених захисників.

Під час екскурсії учасники мали можливість ознайомитися з архітектурною спадщиною князів Вишневецьких, побачити відреставровані зали палацу, відвідати музейні експозиції, що розповідають про події минулих століть, а також насолодитися мальовничими краєвидами навколо маєтку.

Такі заходи є важливою частиною не лише психологічної, а й емоційної реабілітації. Вони сприяють відновленню внутрішнього ресурсу, формують позитивний настрій і зміцнюють відчуття підтримки з боку суспільства.