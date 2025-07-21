Два тернополянина, які підпалили авто військових за обіцяну в Телеграмі винагороду – 2500 доларів США, таки сидітимуть за ґратами по 6 та 6,5 років

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури 2 тернополян визнано винуватими у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням в особливий період, за попередньою змовою групою осіб й умисному знищенні чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.194 КК України).

Тернопільський міськрайонний суд призначив їм покарання 6,5 та 6 років позбавлення волі. Тернопільський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, відхиливши скаргу захисників обвинувачених.

Нагадаємо, прокурори довели у судах, що у вересні 2024 року обвинувачені погодилися на пропозицію користувача акаунта «Поддержка» в меcенджері «Telegram» заробити 2500 доларів США, підпаливши військовий автомобіль. Для цього вони 16 вересня 2024 року вилили суміш бензину з маслом на капот і вітрове скло військового фургону, підпалили авто і скинули «куратору» фото охопленого полум’ям автомобіля. Вогонь перекинувся на припарковане поруч авто мешканця багатоповерхівки на вулиці Слівенській.

Внаслідок умисних дій обвинувачених власникам автомобілів заподіяна шкода на понад 600 тис грн.

Правоохоронці затримали чоловіків, коли один з них спробував перезняти відео підпалу, бо воно не сподобалось «куратору». На вирок суду вони очікували, перебуваючи під вартою. Вину у скоєному визнали, розкаялись.

Рішення суду набрало законної сили.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.