Четверо людей загинули у результаті автопригод на Тернопільщині: слідчі поліції встановлюють обставини нещасть

Три дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж 18-20 липня. У результаті – четверо осіб загинуло, а двоє потрапили до лікарні.

Про автопригоду на спецлінію Кременецького райвідділу поліції повідомлення надійшло близько 6 ранку від місцевого жителя. Чоловік вранці йшов на роботу, коли помітив на узбіччі мототранспорт, а поруч бездиханне тіло юнака. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, аварія трапилася 18 липня в період з 1:15 по 5:00 ранку. Слідчі припускають, що водій мотоцикла HONDA СВ 500 не впорався з керуванням та допустив падіння.

За медичною допомогою 19 липня до лікарні звернулася 13-річна дівчинка. У дитини лікарі констатували перелом кількох кісток гомілки. Травми вона отримала в результаті аварії, яка трапилася близько 18:20 у селі Кровинка.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 21043, виїжджаючи зі свого подвір’я заднім ходом на дорогу, допустив зіткнення з електросамокатом. Дитину госпіталізували. Водій попередньо тверезий.

Троє людей загинуло, а одного неповнолітнього з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні – наслідки автотрощі, яка трапилася 20 липня близько 13:00 на автодорозі Стрий-Ізварине, неподалік села Дибще Тернопільського району. На трасі зіткнулися водій вантажного автомобіля DAF із мікроавтобусом Mercedes Vito.

На місці події працювали слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. У бусі на момент аварії перебувало четверо осіб. Кермувальник та двоє пасажирів від отриманих травм загинули на місці ДТП. Ще одного пасажира,15-річного юнака, з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Усі вони жителі Вінницької області. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Причини всіх автопригод встановлюють слідчі поліції.