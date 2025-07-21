18 учнів з Тернополя відзначили за наукові досягнення

За підсумками 2024/2025 навчального року 45 найуспішніших слухачів обласного територіального відділення Малої академії наук України були відзначені одноразовою грошовою винагородою. Їх нагородили за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності, участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках та проєктах.
Серед відзначених – 18 учнів з Тернополя, які гідно представляли рідне місто та Україну на науковій арені. Їхній успіх – це результат наполегливої праці, підтримки наставників і щирого прагнення до пізнання.
Список тернопільських учнів, які отримали грошову винагороду:
Христина Вонс, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Анастасія Юзвик, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Софія Покотило, учениця 11 класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука»;
Тетяна Олійник, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Ангеліна Олексюк, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Марія Ігнатченко, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Магдалина Липовецька, учениця 9 класу Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Тамара Тудорів, учениця 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №22;
Вікторія Грухіна, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Максим Стецик, учень 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Уляна Гербут, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Мілана Вірковська, учениця 9 класу Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Тетяна Грасовник, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Анна Белей, учениця 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Марко Лаврін, учень 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Олексій Долинний, учень 11 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №23;
Матвій Співак, учень 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;
Софія Юрків, учениця 11 класу Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Віктор Вельгач, учень 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №18.