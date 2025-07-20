Сергій Надал передав військовослужбовцям 24-ї бригади ім. короля Данила шість квадрокоптерів DJI Mavic

18 липня міський голова Сергій Надал передав для військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила партію квадрокоптерів Mavic.

На звернення військових, в рамках програми «Обороноздатність» було придбано та передано три квадрокоптери DJI Mavic 3T на загальну вартість 738 000 грн та три квадрокоптери Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 368 820 грн. Ці дрони відіграють важливу роль у розвідці, коригуванні вогню та підвищенні безпеки наших бійців на передовій. Загальна вартість переданого обладнання склала 1 106 820 грн.

«Ми продовжуємо підтримувати наших захисників, тому що розуміємо, що кожен такий дрон – це збережені життя і крок до нашої перемоги. Дякую військовим за те, що вони щодня боронять нашу свободу та незалежність. Нехай ці дрони допомагають виконувати бойові завдання. Дякую платникам податків, завдяки яким ми можемо купляти таку необхідну техніку для військових», – підкреслив міський голова Сергій Надал.