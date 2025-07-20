Податкові лідери Тернопільщини: хто забезпечує 69% усіх надходжень до держбюджету

У першому півріччі цього року п’ять ключових галузей економіки Тернопільщини забезпечили основний фінансовий ресурс регіону – до зведеного бюджету надійшло 6 млрд 677,7 млн грн податків та зборів. Це становить 69% від загального обсягу мобілізованих надходжень.

Найбільшу частку, а це 17,2% – сформували підприємства сфери державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування, які сплатили 1 млрд 660,4 млн гривень.

Практично на тому ж рівні – 17,1% – знаходяться надходження від сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, що склали 1 млрд 651,1 млн гривень. Варто зазначити, що обсяг сплати у цій галузі зріс на 413,5 млн грн або на 33,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Переробна промисловість додала до бюджету 1 млрд 406,5 млн грн – це 14,5% від загального обсягу. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 431,9 млн грн або на 44,3%.

Суттєво зміцнили податкову базу сільське, лісове та рибне господарства – 1 млрд 373,4 млн грн, що на 38% більше, ніж торік. Їх частка у зведеному бюджеті складає 14,2%.

Замикає п’ятірку транспортна галузь, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. Від суб’єктів цього сектору до бюджету надійшло 586,2 млн грн — на 71,4 млн грн або на 14% більше, ніж у 2024 році. Частка галузі у загальному обсязі надходжень – 6,1%.

Попри виклики сьогодення українська економіка демонструє здатність до адаптації та стійкості. За кожною цифрою податкових надходжень – реальна підтримка військових, соціальних програм і функціонування держави. У надскладних умовах бізнес Тернопільщини вкотре доводить: навіть в умовах війни можна працювати відповідально, підтримуючи країну економічно.