Судитимуть колишнього начальника податкової служби в Тернопільській області за недостовірні відомості в декларації на понад 23,4 млн грн

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, обвинуваченого у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки, як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Недостовірні відомості становлять понад 23,4 млн гривень.

За даними слідства, за результатами перевірки НАЗК у декларації колишнього посадовця за 2022 рік виявили недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік — на понад 9,7 млн грн.

Чоловік не вказав інформацію про два житлові будинки неподалік Тернополя, площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він із родиною фактично проживав та земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.