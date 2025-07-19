Працевлаштування ветеранів війни – пріоритет у роботі поліції Тернопільщини

18 липня в обласному центрі зайнятості відбулася робоча зустріч представників влади, силових структур та військових формувань для напрацювання комплексних рішень щодо підтримки з працевлаштування ветеранів війни. Активну участь у заході взяли представники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Ключовою темою обговорення стали питання працевлаштування, соціальної адаптації та забезпечення гідних умов для ветеранів та їхніх родин.

Поліція Тернопільщини однією з перших виступила з пропозицією щодо працевлаштування людей, котрі мають бойовий досвід, і після лікування та реабілітації повертаються до мирного життя. І сьогодні в управлінні на цивільних посадах уже працюють ветерани. Тому долучитися до спільної ініціативи – це вкотре довести, що кожен захисник заслуговує на підтримку та захист.