Понад 30 спортсменів взяли участь у чемпіонаті України з віндсерфінгу в Тернополі

З 28 червня по 1 липня у Тернополі проходив чемпіонат України з вітрильного спорту серед вітродощок класів iQFOiL та Techno 293. Такі змагання проводяться у Тернополі з 2019 року і вже стали традиційними для українських віндсерфінгістів.

Цьогоріч спортсмени змагались у різних вікових категоріях та у двох класах вітродощок. Старші юнаки, юніори та дорослі спортсмени боролись за титул найсильнішого у класі iQFOiL, а юнаки та дівчата молодшого віку змагались на юнацьких олімпійських дошках Techno 293.

Загалом на дистанцію вийшло близько тридцяти спортсменів. Юнаки та юніори з Тернополя були представлені відділенням вітрильного спорту комплексної дитячо-юнацької школи з водних видів спорту.

Змагання проходили при складних погодних умовах, коли вітер досягав 14 метрів за секунду, але усі віндсерфінгісти з гідністю витримали ці випробування.

Найсильнішим серед юніорів у класі iQFOiL став Ян Іваськів, друге місце виборов Ігор Денисюк.

Серед юнаків старшого віку у класі iQFOiL перше місце посів Дем’ян Варода, а срібна медаль дісталась тернополянину – Кушику Платону.

Серед дівчат у класі Techno293 переможницею змагань стала Тереза Ткачук, друге місце у Іларії Сінькевич, а бронзова медаль дісталась Вікторії Водовіз.

Серед юнаків у класі Techno293 Золоту медаль виборов Олександр Варода, другу сходинку п’єдесталу зайняв Максим Коцюба, а третє місце посів Данило Рассказов.

У категорії наймолодших юнаків у класі Techno293 найсильнішим став Павло Денисюк, другим – Марк Редьква, а третє місце посів наймолодший учасник змагань Михайло Денисюк.

Усі переможці та призери є вихованцями КДЮСШ з водних видів спорту.