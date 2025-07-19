Дощі і пориви вітру прогнозують на Тернопільщині у вихідні

Дощі і сильний вітер прогнозують на Тернопільщині у вихідні. В області буде хмарно з проясненням, – написали на сторінці обласного центру з гідрометеорології в соцмережі Facebook.

19 липня прогнозують грози, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в області упродовж дня 18° – 23° тепла.

«20 липня, в неділю, очікуємо дощі, грози, вітер західний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12° – 17° тепла, вдень 21° – 26° тепла», – зазначили синоптики.