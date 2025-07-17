У Тернополі оновили «Еко-простір» у бібліотеці

Відтепер відвідувачі Тернопільської бібліотеки-філії №5 для дорослих можуть насолоджуватися ще більш затишною атмосферою, адже в установі оновили «Еко-простір». Новий вигляд читальній залі додав настінний розпис, що передає красу природи, гармонію кольорів і легкість форм.

До створення креативного інтер’єру долучилися студентки третього курсу Тернопільського кооперативного фахового коледжу – Аліна Мручок та Дарина Пастух. Молоді дизайнерки виконали настінний живопис у межах навчальної практики з оформлення інтер’єрів.

Їхня робота вдало поєднує художню виразність та екологічну тематику, що робить простір не лише естетично привабливим, а й надихає на дбайливе ставлення до природи. Бібліотекарі зазначають, що така співпраця з навчальними закладами – це чудова можливість для студентів реалізувати свої ідеї у реальному просторі, а для бібліотеки – оновити інтер’єр та створити комфортні умови для читачів.

«Еко-простір» відкритий для всіх охочих. Завітайте до бібліотеки, щоб не лише почитати, а й відчути атмосферу творчості, краси та натхнення.