Тернопільська міська рада оголосила закупівлі квадрокоптерів та пристроїв РЕБ на майже мільйон гривень

У межах програми «Обороноздатність» Тернопільська міська рада оголосила чергову партію закупівель для українських захисників. Допомога включає сучасні технічні засоби, які підвищують ефективність ЗСУ на передовій.

Ця партія допомоги передбачає придбання наступного обладнання:

чотири пристрої електронної підтримки РЕБ «Чуйка» або їх аналоги. Загальна вартість закупівлі становить 109 496 грн;

три квадрокоптери DJI Mavic 3T або еквівалент. Загальна вартість закупівлі – 724 000 грн;

113 плат ініціації ICARUS Standalone-IS .01.24 або еквівалент. Загальна вартість закупівлі – 100 451 грн.

Загальна вартість закупівель становить 933 947 грн. Це чергове свідчення системної підтримки Збройних Сил України з боку Тернопільської міської ради, яка продовжує забезпечувати наших захисників усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань.