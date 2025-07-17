Прокурори вимагають у суді відшкодування 415 тис шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля на Монастирищині

Прокурори Бучацької окружної прокуратури пред’явили до суду позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, Монастириської міської ради до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про стягнення шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконної порубки дерев в сумі понад 415 тис грн.

Прокурори окружної прокуратури встановили, що через неналежну організацію охорони та захист лісу працівниками постійного лісокористувача, незаконно зрубано дерева в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Криниця» на території Монастириської територіальної громади.

За підрахунками фахівців екологічної інспекції незаконною порубкою дерев територіальній громаді та довкіллю заподіяно понад 415 тис грн шкоди.

Відтак окружною прокуратурою до суду подано позов з вимогою відшкодувати матеріальну шкоду, завдану лісовому фонду вирубкою дерев без будь-яких дозвільних документів.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.