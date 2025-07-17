На Тернопільщині поліцейські затримали жінку, яка облила бензином та підпалила суперницю

Фігурантці інкримінують замах на умисне вбивство. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

У середу, 16 липня, близько 23 години до співробітників відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку. Жінку негайно доправили до лікарні. Медики діагностували у неї близько 90 відсотків термічних опіків тіла.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК України.

За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Вирішується питання щодо повідомлення жительці Бережан про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.