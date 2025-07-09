У Тернополі з’явиться мобільний спортивний комплекс для ветеранів та громади: проєкт «Fit4All» став переможцем Всеукраїнського конкурсу

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення став переможцем Всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Нестримні». Проєкт має назву «Fit4All» та спрямований на створення відкритого інклюзивного спортивного простору для підтримки учасників бойових дій, ветеранів, ветеранок та осіб з інвалідністю. Також простір буде доступний для проведення спортивно-оздоровчих заходів.

Як розповіла директорка ТМЦФЗН Вікторія Безгубенко-Гнатишин, це перший проєкт центру, який увійшов до двадцятки переможців в межах президентської програми «Активні парки». Головна ідея – створити доступне, мобільне спортивне середовище, адаптоване до потреб людей з інвалідністю та відкритого для всіх мешканців міста. «Ветерани, які повертаються з війни, часто стикаються з викликами психологічного й фізичного характеру і спільні фізичні активності – це і реабілітація, і спосіб соціальної інтеграції. Це може бути реалізовано саме на базі мобільного спортивного комплексу, встановленого в парковій зоні. Заняття будуть проходити обов’язково з тренером і по запису, адже це спеціальні заняття, направлені на реабілітацію військових після поранень і займатись на них ветерани будуть за своєю програмою, плануючи свій час для спорту. Також планується організація відкритих подій, консультацій та групових тренувань для ветеранів», – зазначає Вікторія Безгубенко-Гнатишин.

Проєкт передбачає закупівлю та встановлення мобільного спортивного комплексу, організацію адаптивних тренувань для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, а також залучення до занять широкої громадськості – молоді, спортсменів-аматорів і всіх активних мешканців міста.

Мобільний спортивний комплекс буде встановлено у парковій зоні, з облаштованим під’їздом для маломобільних груп населення. Комплекс розміщуватиметься просто неба, а все необхідне обладнання буде зберігатись у спеціальному контейнері. Реалізація проєкту сприятиме не лише оздоровленню, а й формуванню згуртованої, інклюзивної громади, що підтримує своїх героїв.

Довідка: кожен з 20 проєктів-переможців 2025 року отримає кошти від Державної установи «Агенція масового спорту України» та від Фонду «МХП-Громаді», інші витрати має допомогти покрити місцевий бізнес.

Ініціатива реалізується Міністерством молоді та спорту України, Державною установою «Агенція масового спорту України», програмами Президента України Активні парки, Фонду «МХП-Громаді» у межах програми #МХП_Поруч та Фонду Федора Шпиги.

Перелік переможців конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Нестримні» 2025 року доступний до ознайомлення.