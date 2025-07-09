На Тернопільщині 50-річний підприємець організував незаконний видобуток корисних копалин

Ділки здійснювали видобуток суглинку без дозвільних документів з метою подальшого виробництва цегли. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування встановлено, що діяльність злочинної групи організував 50-річний приватний підприємець з Тернополя. До оборудки він залучив трьох осіб, кожному з яких закріпив конкретні ролі: одні відповідали за спецтехніку, інші — за облік видобутого матеріалу та його транспортування до місця призначення.

Суглинок видобували на території родовища в селі Малий Ходачків Тернопільського району. За висновками інженерно-екологічної експертизи, внаслідок самовільного користування надрами учасники організованої злочинної групи завдали державі збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Протиправні дії фігурантів викрили і припинили слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань та працівників управління СБУ.

Під час санкціонований обшуків у них було вилучено службову документацію, два мільйони гривень та транспортну техніку.

Нині досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи завершено. Обвинувальні акти за погодженням з Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду.

Обвинуваченим інкримінують незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення у складі організованої групи у значному розмірі (ч. 2 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України).