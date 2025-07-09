24-річному жителю Чортківщини місцеві поліцейського оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу

Фігурант обгрунтовано підозрюється у незаконному збуті наркотичних речовин та незаконному поводженні зі зброєю.

Під час документування злочинної діяльності 24-річного жителя Чортківщини, поліцейські встановили три факти збуту ним PVP — небезпечного синтетичного наркотиката продаж зброї – пістолета й обрізу гладкоствольної рушниці.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголошено підозри за частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.