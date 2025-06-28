Сергій Надал передав екскаватор для потреб 105-ї окремої бригади ТРО

З нагоди річниці створення 105-ї окремої бригади територіальної оборони міський голова Тернополя Сергій Надал передав військовим екскаватор, що використовуватиметься для облаштування й укріплення позицій.

Техніка була закуплена без використання коштів міського бюджету – завдяки спільним зусиллям депутатського корпусу та тернопільських підприємців. Як зазначають військові, екскаватор необхідний для інженерних робіт, зокрема, для зміцнення оборонних рубежів та підготовки позицій, що є вкрай важливо в умовах активних бойових дій.

«Ця техніка допоможе нашим захисникам у щоденній праці, а значить – у спільній боротьбі за перемогу. Дякуємо нашим військовим з 105-ї бригади за захист державності, за мужність і героїзм. Ви – гордість Тернополя», – зазначив Сергій Надал.