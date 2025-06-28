На Тернопільщині громадяни задекларували 176 одиниць зброї та понад 29 тисяч набоїв у межах кампанії добровільного декларування

У Тернопільській області триває реалізація всеукраїнської кампанії з добровільного декларування зброї, яка має на меті підвищення рівня громадської безпеки та запобігання незаконного обігу зброї серед цивільного населення.

Від початку кампанії мешканці регіону задекларували 176 одиниць зброї. Серед них: 35 автоматів, 6 пістолетів, 34 нарізні карабіни, 1 одиниця комбінованої зброї та 100 гладкоствольних рушниць. Також задекларовано 29 743 набої.

Як зазначив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, декларування зброї – це не лише правова вимога, а й важливий крок до забезпечення контролю, відповідальності та громадської безпеки.

Поліцейські нагадують: згідно з чинним законодавством, особи, які добровільно звертаються до поліції з метою здати або зареєструвати зброю, звільняються від відповідальності, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

В умовах війни та постійної загрози безпеці важливо, щоб кожна одиниця зброї перебувала під контролем і використовувалася виключно в межах закону.Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 46), телефон: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани) (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.