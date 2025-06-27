Вчинив ДТП напідпитку та намагався уникнути відповідальності: жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі

Інцидент трапився у місті Бучач. До співробітників місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів. На місце події виїжджали працівники сектору реагування патрульної поліції.

Поліцейські встановили, що внаслідок зіткнення транспортних засобів ніхто не постраждав. Водій, який спровокував аварію, залишив місце пригоди. У ході проведення розшукових заходів інспектори оперативно встановили його місцезнаходження. Під час спілкування з чоловіком – жителем Тернополя – поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результати огляду підтвердили підозру — в крові водія було виявлено алкоголь.

Під час оформлення адміністративних матеріалів правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських 1000 гривень неправомірної вигоди, намагаючись уникнути відповідальності. Факт корупційного правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали інспектори.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту або позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, на водія складено адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 130 — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, ст. 122-4 — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.