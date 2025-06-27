У центрі Тернополі на вул. Руській тривають роботи з облаштування безбар’єрного маршруту

У Тернополі тривають роботи з облаштування безбар’єрного маршруту на вулиці Руській – одній із головних транспортних артерій міста. Це частина ініціативи «Тернопіль – місто без бар’єрів», яка поступово змінює громадський простір Тернополя, роблячи його доступним для всіх.

Новий маршрут з’єднує Кооперативний технікум із Центром надання адміністративних послуг, проходячи вулицями Руською та Острозького. На ділянці виконано зниження бордюрів, укладено тактильну плитку, облаштовано зручні з’їзди та переходи. Особливу увагу приділили зупинці громадського транспорту «Центр» – тут буде зручно пересуватися людям з інвалідністю, батькам з дитячими візочками, літнім тернополянам.

Важливо, що роботи виконуються без залучення коштів з міського бюджету – територію облаштовує підприємець за власний рахунок відповідно до технічних умов. Проєкт «Тернопіль – місто без бар’єрів» продовжує змінювати місто, створюючи зручне та інклюзивне середовище для всіх мешканців.