У Тернополі з’явиться спортивний простір для ветеранів та людей з інвалідністю

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення став одним із переможців всеукраїнського конкурсу «Час діяти, Нестримні».

У межах проєкту в місті буде створено адаптивний клуб «Fit4All». Це – відкритий спортивний простір для мешканців громади, де ветерани, їхні родини, люди з інвалідністю та всі бажаючі матимуть безпечне середовище для занять фізичною активністю, психологічного розвантаження та соціальної взаємодії.

Проєкт отримає до 400 тис. грн фінансування, з яких:

200 тис. грн – від Державної установи «Агенція масового спорту України»,

200 тис. грн – від благодійного фонду «МХП – Громаді».

Кошти буде спрямовано на ремонт приміщення, закупівлю спортивного обладнання, а також оплату роботи професійних тренерів, які проводитимуть адаптивні тренування та групові заняття.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Державної установи «Агенція масового спорту України», програми Президента «Активні парки», Фонду «МХП – Громаді», Фонду Федора Шпига в межах програми #МХП_Поруч.