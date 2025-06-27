У Тернополі понад 150 автобусів обладнали тривожними кнопками

У Тернополі понад 150 громадських автобусів обладнали тривожними кнопками, що підключені до системи поліції охорони. Такий проєкт, як зазначає начальник управління транспортних мереж і зв’язку ТМР Олег Вітрук, є відповіддю на суспільний запит щодо безпеки у публічному просторі.

«Розміщені на автобусах наліпки про охорону вже мають превентивний ефект – зменшують ймовірність інцидентів і підвищують рівень безпеки, – наголошує Олег Вітрук. – Це – не лише психологічна підтримка для водіїв і пасажирів, а й реальний інструмент для оперативного реагування».

Кожен пасажир у разі загрози може звернутися до водія, який натисне тривожну кнопку. На сигнал оперативно прибуде наряд поліції охорони, розповідає т.в.о. заступника начальника Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич.

Облаштування автобусів тривожними кнопками тривало впродовж трьох місяців. Водії зазначають, що з появою кнопок почуваються впевненіше, а пасажири – спокійніше.