Тернопільські податківці анулювали 82 ліцензії на продаж пального

Протягом січня-травня 2025 року в області припинено дію 82 ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю пальним та його зберігання. Причини – різноманітні: від добровільної відмови до виявлення порушень за результатами перевірок.

За заявами суб’єктів господарювання анульовано 35 ліцензій, у т. ч.:

2 – на оптову торгівлю без наявних місць;

1 – на оптову торгівлю з наявністю місць;

14 – на роздрібну торгівлю;

18 – на зберігання для власних потреб.

Через порушення, виявлені під час перевірок анульовано 8 ліцензій:

5 – за відсутність за місцем провадження діяльності;

2 – за невідповідність даних у Єдиному реєстрі ліцензіатів;

1 – через відсутність ліцензіата за адресою.

Через несплату чергових платежів припинено дію 33 ліцензій, ще 5 – через несплату авансового внеску з податку на прибуток. Одна ліцензія анульована у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.

Станом на 1 червня 2025 року в області діє 1424 ліцензії на пальне, з них:

9 – на оптову торгівлю за наявності місць;

20 – на оптову торгівлю без наявності місць;

162 – на роздрібну торгівлю;

1233 – на зберігання (в т. ч. 1225 – виключно для власних потреб/переробки).

Робота податкової служби спрямована на забезпечення прозорості паливного ринку, боротьбу з тіньовим обігом і недопущення порушень ліцензійних умов.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу пального, зобов’язані забезпечити актуальність даних у реєстрах, своєчасно сплачувати платежі та дотримуватись умов ліцензування.