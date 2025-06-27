На Тернопільщині суд підтвердив фіктивність господарських операцій на понад 59 мільйонів гривень

У практиці податкового контролю час від часу трапляються кейси, які стають показовими не лише через обсяги донарахованих сум, а й через масштаб виявлених маніпуляцій. Один із таких прикладів – нещодавня справа на Тернопільщині, де фахівці Головного управління ДПС виявили порушення податкового законодавства на суму понад 59 мільйонів гривень. Перевірка одного з місцевих підприємств, що провадить діяльність у сфері виробництва органічних хімічних речовин, засвідчила: задекларовані ним фінансово-господарські операції з придбання сільськогосподарської продукції виявилися фіктивними.

Зокрема, підприємство відобразило в податковій звітності закупівлю сільгосппродукції у контрагентів, які не мали жодних ознак реального виробника. Вони не володіли земельними ділянками, не мали необхідних основних засобів, техніки, працівників, не закуповували посівний матеріал і не здійснювали жодної діяльності, пов’язаної з агровиробництвом. Первинні документи на поставку були оформлені якісно, проте реальний рух товарів не підтверджувався.

До допомоги податківцям долучилися й інші державні інституції – зокрема, Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС та Головне управління Національної поліції в Тернопільській області. Як результат, підтверджено попередні висновки податкових аудиторів: господарські операції були фіктивними, а сформовані на їх основі податкові зобов’язання – заниженими.

За захистом своїх інтересів платник податків звернувся до суду. У червні 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив нереальність господарських операцій та визнав правомірність донарахування податкових зобов’язань. Підприємство зобов’язано сплатити понад 59 мільйонів гривень до державного бюджету, а також йому відмовлено у праві на бюджетне відшкодування ПДВ, заявленого за недійсними операціями.

За результатами перевірки матеріали передані до правоохоронних органів для розгляду в межах кримінально-процесуального законодавства. Ця справа стала не лише прикладом ефективного податкового контролю, а й демонстрацією сили правових інструментів, які дозволяють державі відстояти свою позицію навіть у складних і багатоетапних судових процесах.