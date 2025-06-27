Львівські прикордонники виявили у тернополянки інструменти для манікюру на 1,7 млн грн

Прикордонники викрили спробу незаконного переміщення великої партії товарів із Польщі до України. У багажі 50-річної мешканки Тернополя виявили 4 210 металевих фрез для манікюру.

За інформацією прикордонників, інцидент стався у пункті пропуску “Рава-Руська”. Жінка подорожувала рейсовим автобусом і не задекларувала товар під час перетину кордону. “У багажі 50-річної мешканки Тернополя, яка їхала рейсовим автобусом з Польщі, було виявлено 4 210 металевих фрез для манікюру. Вантаж переміщувався без відповідного декларування”, — йдеться у повідомленні.

За словами жінки, товар нібито передали їй для подальшої доставки в Тернопіль. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,7 мільйона гривень.